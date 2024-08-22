Американский рэпер Xzibit объявил тур по России, но потом удалил пост

Американский рэпер Xzibit опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором анонсировал концерты в России. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

Музыкант планировал совершить тур по РФ вместе с музыкальной фолк-поп-группой Otyken, состоящей из коренных народов Сибири. Концерты были запланированы 4,5 и 6 октября в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Запись о них была опубликована 21 августа. Однако на момент написания новости Xzibit уже удалил свой анонс из личного блога.

Также информации о предстоящих мероприятиях нет на сайтах площадок, где планировались концерты, и в соцсетях коллектива Otyken.

30 июня нынешнего года Москву посещал американский рэпер Канье Уэст. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказывала «Газете.Ru», что музыкант приезжал в столицу РФ на день рождения дизайнера. Уже 1 июля Уэст покинул Россию.

Первой о приезде Канье Уэста в Россию сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.