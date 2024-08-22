Альбомы Radiohead «Kid A» и Amnesiac сопроводят показы фильма «Носферату»

Две пластинки британской альт- и электроник-рок-группы Radiohead, Kid A (2000) и Amnesiac (2001), станут саундтреком к предстоящим показам классического немого хоррора «Носферату, симфония ужаса» (1922) в Лос-Анджелесе 21 сентября.

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Событие готовится в рамках проекта Silents Synced от американской независимой кинокомпании Blue Starlite, сообщает Ultimate Classic Rock. Цель инициативы — привлечь в кинотеатры новую аудиторию любителей музыки.

Также планируются киносеансы с музыкой REM, Pixies, Pearl Jam и других звезд.

Ранее участник Radiohead Джонни Гринвуд рассказал, чем сейчас заняты члены коллектива.