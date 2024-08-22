Каталог Майкла Джексона будет продан Sony

Апелляционный суд Калифорнии решил, что исполнители завещания певца Майкла Джексона, адвокат Джон Бранка и продюсер Джон Макклейн могут заключить сделку по передаче каталога артиста компании Sony.

© Звук

Таким образом было отклонено возражение матери Майкла, Кэтрин Джексон, которая хотела предотвратить продажу, заявляя, что сделка нарушала волю музыканта, передает The Hollywood Reporter. Суд признал, что артист на самом деле позволил исполнителям продать любые активы из его творческого наследия.

Договор между Sony и правообладателями был заключен в феврале. Корпорация приобретет права на исполнение и публикацию песен, а также мастер-записи звезды за более чем 600 миллионов долларов.