Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложение о помощи

Российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что предложил ставшей жертвой мошенников Ларисе Долиной помощь. Об этом пишет Lenta.Ru.

© Рassion.ru

«Мы как коллеги и друзья написали ей сообщение: "Нужна ли наша помощь, чем мы можем быть полезны?" Она сказала, что, если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — заявил медиаменеджер.

Пригожин также рассказал, что уточнил у исполнительницы, являются ли распространяемые в СМИ сведения правдой.

«Поэтому я просто задал вопрос: "Правда ли это и нужна ли наша помощь?" Она сказала, что она сама разберется с этим, справится, поэтому, если что, спасибо за беспокойство. На этом наша эта тема закончилась», — резюмировал продюсер.

Напомним, в начале августа в квартиру Ларисы Долиной пытались попасть неизвестные люди, назвавшие себя собственниками жилья певицы. Через некоторое время выяснилось, что знаменитость действительно продала московскую квартиру за 112 млн рублей, а деньги перевела на «безопасный счет». Всего она, по предварительным данным, лишилась 200 млн рублей.

Позднее мы писали, что обманутая мошенниками Долина в 2,5 раза повысила цену на корпоративы.