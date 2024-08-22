В России отреагировали на планы Меладзе вернуться в страну с концертами

В России нет нормативной основы для того, чтобы запретить певцы Валерию Меладзе выступать, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на планы артиста вернуться к выступлениям в России.

«Ну что мы можем сделать? Только не ходить на его концерты и призывать других не ходить. У нас нормативной основы нет для того, чтобы запретить [Меладзе выступать]», — прокомментировала Драпеко.

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Певец Валерий Меладзе может возобновить концертную деятельность на территории России в 2025 году.

По сведениям СМИ, заслуженный артист РФ, который в настоящее время живет за границей, может начать выступать в России летом грядущего года. Об этом пишет издание "Лента.ru" со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Валерий Меладзе хочет выступить перед публикой в честь своего 60-летия. День рождения певца состоится 23 июня 2025 года. Через свои связи певец уточнил, что ему ничего не мешает провести в РФ концертный тур. Запрета на концертную деятельность нет, несмотря на жалобы, поступающие от общественников.

Певца Валерия Меладзе ждут неудачи, когда он вернется в Россию и начнет давать концерты, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что артист затронул чувства народа. По мнению продюсера, россияне будут бойкотировать концерты Меладзе и могут даже их сорвать.

Он может анонсировать и спланировать гастрольный тур, конечно, но наш народ может бойкотировать эти мероприятия. Мало того, что могут сорвать концерт, люди также могут сорвать и продажу билетов. Но здесь речь идет о том, что он затронул чувства самого народа, поэтому действительно люди могут бойкотировать все планируемые Меладзе мероприятия, — высказался Рудченко.

Он уточнил, что запретов на концерты Меладзе со стороны закона нет и артист может спокойно выступать на территории России. Но, как считает Рудченко, со стороны общественности к нему много вопросов.

Конечно же, запретов на выступления Меладзе нет. Со стороны закона он может выступать на территории России свободно. Но есть огромные вопросы со стороны общественников и со стороны общественности в целом, — добавил продюсер.

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К гражданам, мечтающим сходить на концерт певца Валерия Меладзе, есть вопросы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Мне кажется, в этом плане гораздо важнее обсуждать, какая часть нашего общества на концерты Меладзе пойдет, если он состоится. Если люди готовы отдавать деньги человеку, который потом эти деньги передает на оружие, убивающее наших ребят, вот это серьезный вопрос к нашим гражданам. Возможно, эта часть общества не формулирует таким образом свои хотелки, у нее ностальгия по Меладзе, и поэтому они хотят пойти на концерт", – цитирует парламентария News.ru.

Шолохов указал, что многие фанаты оправдывают певца его тратами на благотворительность и помощь Красному Кресту. По его словам, журналисты неоднократно задавали вопросы, вернутся ли в Россию Меладзе, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом). Именно из-за этих новостей продолжается обсуждение уехавших артистов, однако это не сильная потеря для искусства, считает депутат.

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Никто не рискнет организовывать концерты певца Валерия Меладзе в России, уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В разговоре с NEWS.ru общественник отметил, что артист уже успел показать, кто у него кумир. По его мнению, здравомыслящие бизнесмены и чиновники не рискнут связываться с артистом, хоть он и не находится под санкциями.

Ни один здравомыслящий чиновник, курирующий культуру, или бизнесмен, устраивающий корпоративы, не возьмет на себя такую ответственность. Меладзе показал, кто он, что он, кто у него кумир. Да, в отношении Меладзе санкций нет, он не иноагент, уголовного дела нет, он может вернуться в Россию, продолжать дело, как и его сестра. Он может вернуться в Россию, но кто будет с ним связываться? Это риск для репутации таких структур. Уважающий себя человек не будет пачкаться фамилией Меладзе, — пояснил Бородин.

Глава ФПБК предположил, что новость о концерте Меладзе в России является фейком. Он напомнил, что в Дубае исполнитель на одном выступлении поддержал проукраинский лозунг. Бородин отметил, что как к певцу вопросов к Меладзе нет, но как человек он показал себя не с лучшей стороны.

Если Меладзе появится, мы, как глас народа, будем просить отмены всех этих концертов в России. Я считаю, что он недостоин зарабатывать в России деньги. Там он уже никому не интересен. Они все обратно рвутся, так как миллионы долларов они могут получить только в России, на Западе им цена $100, — заключил общественник.

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Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что певец Валерий Меладзе планирует вернуться с концертами в Россию в 2025 году. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Смотрите, в ближайшие два-три месяца, я уверен, ажиотажа сверхъестественного вокруг концертов Меладзе после всех его высказываний не будет. Организаторы и заказчики будут просто наблюдать. Мы прекрасно понимаем, что, когда началась специальная военная операция, он пытался усидеть на двух стульях. Соответственно, у него это не получилось. Пытался заработать в Дубае, но, как говорится, это был первый и последний раз. Валерий прекрасно понимает, что Российская Федерация его кормила и кормит. Здесь лучшие гонорары для артистов. Он пытается реабилитироваться как артист и, соответственно, тем самым показать, что вроде бы ничего не говорил, просит пожалеть и простить его. Но здесь уже, наверное, решение о прощении будет зависеть от наших властей», — поделился медиаменеджер.

Продюсер также предположил, что после возвращения в РФ Меладзе придется гастролировать по городам за значительно меньшие гонорары. При этом главной целью для артиста, по мнению шоумена, является восстановление карьеры.

«В любом случае первые полгода, по моему мнению, он будет работать за половину стоимости своего гонорара. Если раньше за выступление он мог получать до 4 млн рублей, то сейчас, я уверен, он может и за 1,5 млн куда-то поехать по России — выехать на тот же корпоратив или закрытую вечеринку. Он также начнет посещать светские мероприятия. То есть здесь ему будет важно, чтобы о нем говорили и писали, началась вокруг него шумиха. Я даже не удивлюсь, если Меладзе, хотя он не такой человек, создаст какой-то черный хайп ради поднятия гонораров и репутации», — заявил Дворцов.

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Если певец Валерий Меладзе не обозначит позицию по специальной военной операции и не поддержит Россию, то его стоит признать иностранным агентом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он не исключил, что артист молчит, чтобы не потерять недвижимость за рубежом.

Где ваша четкая позиция? Если, соответственно, нет четкой позиции Валерия Меладзе по СВО, то его нужно признавать иностранным агентом. Я понимаю, что он потеряет возможную недвижимость за рубежом, если он откровенно поддержит Россию. На нас выходил деятель, уехавший за рубеж. Он не может открыто заявить о позиции, так как боится лишиться недвижимости за границей и ресурсов, — высказался Резяпов.

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