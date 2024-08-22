Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что предложил обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной помощь. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл реакцию артистки на его сообщение.

«Мы как коллеги и друзья написали ей сообщение: "Нужна ли наша помощь, чем мы можем быть полезны?". Она сказала, что если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — поделился Пригожин.

Продюсер также отметил, что уточнил у певицы, является ли распространяемая в СМИ информация достоверной.

«Мы спросили просто, насколько правда все, что пишут, потому что, к сожалению, доверие упало сильно к пишущим. Поэтому я просто задал вопрос: "Правда ли это и нужна ли наша помощь?". Она сказала, что она сама разберется с этим, справится, поэтому, если что, спасибо за беспокойство. На этом наша эта тема закончилась», — заключил он.

Ранее Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. В качестве истца по делу указана сама певица. Когда пройдет заседания, пока неизвестно.

Долина, лишившаяся квартиры и денег из-за украинских мошенников, подала в суд

В середине августа стало известно, что Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.