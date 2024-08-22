В Госдуме возмутились гонораром SHAMAN за концерт на Дне Оренбурга
Решение руководства Оренбургской области выделить 16 миллионов рублей на проведение концерта Ярослава Дронова (SHAMAN) на День города является неуместным. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
— В этих условиях, когда пострадавшие еще нуждаются в выплатах, платить 16 миллионов рублей за празднование Дня города не просто считается неуместным и излишним, но это очень цинично по отношению к пострадавшим, — пояснила Останина.
По ее словам, патриотизм выражается не только в песнях, но и в отношении к людям. Глава комитета также обратилась к губернатору Оренбургской области с предложением привлечь бизнес к организации праздника, как это сделали другие регионы.
Также Останина в своем Telegram-канале сообщила, что планирует предложить SHAMAN провести благотворительный концерт для местных жителей, а вырученные средства направить на помощь пострадавшим от паводка.
Российский музыкант Аркадий Укупник не так часто выступает на каких-либо концертах, однако продолжает получать приглашения на частные мероприятия. Стоимость одного такого выступления может превысить миллион рублей.