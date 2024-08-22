Блогер, "запрещенный" в Латвии за скандал с Галкиным*, прокомментировал ситуацию

Блогер Максим Винклер, чье видео с шоу иноагента Максима Галкина стало вирусным, прокомментировал решение МИД Латвии признать его "нежелательным".

Как заверил блогер в беседе с SHOT, по этому поводу он особо не переживает, и "есть много разных других вариантов", как ему приехать в страну - если вдруг возникнет такая необходимость.

"Ты берешь, высказываешь всего лишь одно слово, и тебя лишают въезда в эту страну на министерском уровне. Тогда мне хочется задать вопрос: "Это ваша демократия?" - говорит Винклер.

"Знал бы заранее, отчехвостил бы по полной и ткнул цветами в рожу. А мне жалко его было", - цитирует блогера канал.

Ранее в Сети активно разошлось другое видео Винклера, где он в Германии высказал в лицо всё, что про него думает, бывшему российскому актеру, иноагенту Артуру Смольянинову.