Волочкова назвала самого благородного артиста России

Самым благородным и честным человеком в шоу-бизнесе России является шоумен Сергей Зверев. Такое заявление в беседе с Teleprogramma.org сделала балерина Анастасия Волочкова.

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По ее словам, стилист, несмотря на популярность, смог сохранить в себе «качества человечища», ему «неведомо чувство зависти».

«Потому что он самодостаточный человек. Вот у таких артистов должны быть нереально высокие гонорары. Главное, всегда оставаться людьми», — добавила Волочкова.

Ранее балерина обратилась https://news.rambler.ru/starlife/53203980-volochkova-posovetovala-pugachevoy-vernutsya-v-rossiyu/ к певице Алле Пугачевой с призывом вернуться в Россию. По мнению Волочковой, в РФ «ей будет комфортнее».