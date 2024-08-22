Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду

Прокуратура Парижа потребовала инициировать судебное разбирательство в отношении французского актера с российским гражданством Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии. Об этом пишет в статье для телеканала BFMTV обозреватель Винсент Вантигем.

Ранее сообщалось, что суд над артистом по делу о сексуальных домогательствах пройдет в октябре.

Вантигем уточнил, что ведомство потребовало начать судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье

По данным телеканала, 29 апреля 2024 года 75-летний актер был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. В дальнейшем его отпустили. Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес, констатировали журналисты.