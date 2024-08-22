Прибыль бренда Седоковой упала на три миллиона рублей

Прибыль бренда певицы Анны Седоковой ООО «Ла Стори» сократилась, она составила 527 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Также стало известно о падении выручки до 6,7 миллиона рублей. Канал напомнил о том, что певица несколько лет назад запустила линию одежды. Как отмечается, самым прибыльным для нее был 2022 год: тогда Седокова заработала 3,6 миллиона рублей при выручке в 18 миллионов.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль компании Novabev Group по МСФО в январе—июне 2024 года составила более 2 млрд рублей. Сокращение оценивается в 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка компании за первое полугодие 2024 года выросла на 19% — до 57 млрд руб., а валовая прибыль — на 9%, до 20,5 млрд руб. Novabev Group занимается выпуском водки и ликеро-водочных изделий и является одним из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России.

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Также ранее компания МТС объявила финансовые результаты 2 квартала текущего года и сообщила о снижении чистой прибыли на 57,2%. Она составила 7,2 млрд рублей.