Адвокат Абрамова намекнул на новые отношения Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов больше не станет препятствовать их разводу с певицей Алсу, заявил адвокат предпринимателя Александр Добровинский. Он также намекнул на новые отношения исполнительницы, отметив, что у нее «своя собственная личная жизнь», передает Super.ru.

После поездок госпожи Алсу этим летом стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь, — сказал адвокат.

Слушание по делу о разводе пары прошло в четверг, 22 августа, в закрытом формате. Как пишут «Известия», на заседании рассматривался вопрос о разделе имущества, совместно нажитого супругами. Добровинский сообщил, что новое заседание назначено на 7 октября, а само расторжение брака, по словам адвоката, состоится на следующей неделе.

Алсу раскрыла, как к разводу с Абрамовым отнеслись их дети

Несмотря на все просьбы, которые были изложены ее супругом, сохранить ни брак, ни семью, насколько мы понимаем, госпожа Алсу Абрамова не собирается, — добавил Добровинский.

Ранее стало известно, что Алсу подала три иска против своего мужа Яна Абрамова. В частности, несколько недель назад представители артистки обратились в Савеловский суд Москвы с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества пары. Этот же документ поступил 1 августа в Мосгорсуд.