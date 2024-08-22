Mirèle выпустила клип на песню «Мы не увидимся никогда»

Инди-певица, бывшая участница группы «МЫ», Mirèle представила видео на композицию «Мы не увидимся никогда», записанную при участии продюсеров и диджеев BORIS REDWALL и ACID BOSS.

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По сюжету ролика девушка-аутсайдер в исполнении самой артистки встречает загадочного парня, который помогает ей осуществить мечту — выступать как танцовщица. В финале герои теряют друг друга.

Трек вошел в шестой альбом Mirèle «Мрак привет», увидевший свет в апреле. По словам исполнительницы, это ее «самый личный и тяжелый» лонгплей. Подробнее о пластинке можно почитать в нашем обзоре.