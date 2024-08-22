Самбурская выходит замуж во второй раз

Актриса Настасья Самбурская заявила, что выходит замуж за своего возлюбленного. Избранник сделал брюнетке предложение руки и сердца на съемочной площадке. Об этом она сообщила в соцсетях и показала кадры с кольцом.

37-летняя артистка недавно раскрыла детали личной жизни и призналась, что влюблена. Она познакомилась с мужчиной в самолете и поняла, что им и по жизни лететь «в одну сторону». Как оказалось, отношения развивались стремительно. На днях возлюбленный предложил актрисе стать его женой, о чем она догадалась с самого начала съемочного дня.

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала Настасья в соцсетях.

Самбурская на видео рассказала, что догадывалась о важном шаге.

«Сегодня знаменательный день. Мой молодой человек, как я поняла, хочет сделать мне предложение руки и сердца. Я в этом не уверена на 100%», — поделилась артистка.

На следующих кадрах брюнетка получала поздравления и показывала красивое кольцо на безымянном пальце. Поклонники порадовались за звезду.

Напомним, что брак станет вторым для актрисы. В первый раз она пошла к алтарю с коллегой Кириллом Дыцевичем, но после рассказала, как он агрессивно себя вел и употреблял алкоголь.

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