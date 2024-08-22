Shaman получил в подарок икону

Певец Shaman (Ярослав Дронов) получил в подарок от поклонницы Светланы Большаковой икону Богоматери, которую женщина написала сама. Об этом рассказал «Пятый канал».

По данным канала, икона для певца была написана в мастерской на острове Валаам. Икону Дронову передали журналисты.

«Я решила ее [икону] написать в подарок Ярославу довольно давно уже, полгода назад. Просто кадры его концертов были настолько трогательные, что хотелось какой-то молитвенной помощи для него. <…> Я надеюсь, что в дальнейшем она поможет ему, укрепит его духовно, даст защиту», - объяснила Большакова.

В июле президент РФ Владимир Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста России. В указе о награждении подчеркивалось, что певец был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».