Адвокат назвал дату развода Алсу и Абрамова

Развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова состоится 27 августа, сообщил адвокат Александр Добровинский. В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что исполнительница не видит себя в этих отношениях, а все попытки предпринимателя сохранить семью не увенчались успехом. По его словам, у Алсу уже своя личная жизнь.

Да, это так. Алсу Абрамова не видит себя в браке с Яном Абрамовым. Все его попытки сохранить семью не увенчались успехом. Этим летом она путешествовала, была во Франции на Олимпийских играх, в Турции. У нее своя личная жизнь. Поэтому 27 августа, я думаю, суд примет окончательное решение и брак будет расторгнут, — заявил Добровинский.

Ранее стало известно, что Алсу подала три иска против своего мужа. В частности, несколько недель назад представители артистки обратились в Савеловский суд Москвы с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества пары. Этот же документ поступил 1 августа в Мосгорсуд.

Модель Анастасия Решетова ранее призналась, что подвергается кибербуллингу. Свой пост она опубликовала на фоне слухов о ее связи с мужем Абрамовым. Пользователи Сети не оценили ее высказывания. Некоторые предположили, что Решетова пытается выставить себя жертвой ситуации.