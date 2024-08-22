Матери Виктории Бони требуется две пересадки кожи после неудачной пластики

После неудачной пластической операции у матери российской телеведущей и блогера Виктории Бони начался некроз тканей. В связи с этим ей понадобится две пересадки кожи. Информация об этом появилась в СМИ в четверг, 22 августа.

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По словам Бони, последствия неудачной пластической операции сильно испортили внешность ее матери в области лица и шеи. Она отмечает, что дубайский хирург, проводивший пластику, отрицает свою вину, ссылаясь на то, что женщина чрезмерно нагружала организм в период реабилитации. Исправлять последствия операции в будущем будет американский врач, который ранее делал эндоскопию самой Боне.

В настоящее время семья модели подала на клинику иск в суд с целью получения компенсации.

— Мы сейчас подали иск на компенсацию, на денежную в том числе компенсацию. (...) Понадобиться вмешательство, — приводит слова телеведущей Telegram-канал «Только никому...».

О том, что мать Виктории Бони подала иск в суд стало известно двумя днями ранее. Сумма компенсации, которую она требует, составляет 195 миллионов рублей.

В августе 2023 года блогер и телеведущая Виктория Боня сделала пластическую операцию в одной из американских клиник. На 12-й день после процедуры она призналась, что чувствительность некоторых частей лица не до конца восстановилась.