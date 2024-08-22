Бывший муж Алсу не будет препятствовать разводу из-за нового мужчины певицы

Адвокат бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский заявил, что они больше не будет препятствовать разводу мужчины и певицы Алсу, намекнув, что у исполнительницы появился новый мужчина. Об этом он сообщил в четверг, 22 августа.

© Вечерняя Москва

После судебного заседания по поводу раздела имущества Алсу и Абрамова, адвокат бизнесмена прокомментировал процесс.

— После поездок госпожи Алсу этим летом стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь, — рассказал он Telegram-каналу «Super.ru».

В начале июля Алсу обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с Абрамовым после 18 лет брака. При этом утверждалось, что ее муж, бизнесмен Ян Абрамов готов передать артистке имущество на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Недавно стало известно, что певица Алсу подала три иска к мужу, бизнесмену Яну Абрамову о разделе имущества. Она подала в Савеловский суд ходатайство об отмене мер по обеспечению иска в связи с разделом имущества. Документ также был направлен в Мосгорсуд 1 августа. Рассмотрение дела в Савеловском суде было запланировано на 22 августа, тогда как апелляционное заседание состоится 26 августа.