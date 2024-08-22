Продюсер предрек Меладзе провал в России

Певца Валерия Меладзе ждут неудачи, когда он вернется в Россию и начнет давать концерты, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что артист затронул чувства народа. По мнению продюсера, россияне будут бойкотировать концерты Меладзе и могут даже их сорвать.

Он может анонсировать и спланировать гастрольный тур, конечно, но наш народ может бойкотировать эти мероприятия. Мало того, что могут сорвать концерт, люди также могут сорвать и продажу билетов. Но здесь речь идет о том, что он затронул чувства самого народа, поэтому действительно люди могут бойкотировать все планируемые Меладзе мероприятия, — высказался Рудченко.

Он уточнил, что запретов на концерты Меладзе со стороны закона нет и артист может спокойно выступать на территории России. Но, как считает Рудченко, со стороны общественности к нему много вопросов.

Конечно же, запретов на выступления Меладзе нет. Со стороны закона он может выступать на территории России свободно. Но есть огромные вопросы со стороны общественников и со стороны общественности в целом, — добавил продюсер.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. По некоторым данным, исполнитель прорабатывает возможность организации юбилейного тура к своему 60-летию.