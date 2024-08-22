Блогерша Ксения Дукалис ждет ребенка от предпринимателя из Армении

Блогерша Ксения Дукалис объявила в своем Telegram-канале о беременности.

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Ксения Дукалис в свой 30-й день рождения рассказала о том, что ждет первенца от предпринимателя Давида Назаряна. Блогерша опубликовала фотографии, на которых позировала с округлившимся животом в разных образах. На снимках знаменитость была запечатлена в платьях, топах с брюками и рубашке с юбкой.

Ксения Дукалис заявила, что встречает свои 30 лет в прекрасном состоянии. Блогерша призналась, что «еще никогда не чувствовала себя такой красивой, уверенной, счастливой и окруженной единомышленниками». По словам знаменитости, ей хотелось бы, чтобы как можно меньше женщин встречали свои 30 лет «в дискомфорте и неврозе, в который загоняют противоречивые статьи, мнения и ожидания других».

В августе 2022 года стало известно, что Ксения Дукалис вышла замуж за предпринимателя Давида Назаряна. Несмотря на то, что пара живет в Москве, было принято решение сыграть свадьбу в Армении, на родине жениха. Сообщалось, что муж Ксении Дукалис занимается котельными. Он предприниматель и учредитель компаний «Вязники Энергия» и «Марсово поле».