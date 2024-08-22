Пелагея выиграла у бывшего мужа Телегина суд на четверть миллиона рублей

Певица Пелагея потребовала с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина вернуть ей деньги за обслуживание их совместного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Суд удовлетворил иск исполнительницы.

Пелагея и Телегин приобрели особняк в коттеджном поселке Madison Park за 75 млн рублей в 2017 году, спустя год после свадьбы. Тогда же они заключили договор на его обслуживание, по которому оплачивать услуги должен был хоккеист. Однако в июне 2023 года он перестал это делать.

За восемь месяцев накопился приличный долг, который исполнительница погасила сама. После этого Пелагея подала в суд на экс-супруга, потребовав вернуть потраченное, однако денег артистке он не перевел. Спортсмен утверждает, что у него нет средств, а его зарплата уходит на погашение алиментов. Суд полностью удовлетворил требования певицы и теперь приставы открыли еще одно исполнительное производство более чем на 253 тысячи рублей.

Напомним, что ранее Телегину закрыли выезд из России из-за долга в 64 миллиона рублей по ипотеке. После развода с Пелагеей хоккеист перестал оплачивать кредит, что стало причиной открытия исполнительного производства.