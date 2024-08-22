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СМИ: Отцу Филиппа Киркорова может грозить до 15 суток ареста

На отца Филиппа Киркорова, 92-летнего Бедроса Киркорова возбудили административное дело об уклонении от уплаты штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал мировых судей Москвы.

Отцу Филиппа Киркорова может грозить до 15 суток ареста
© РИА Новости

С чем именно связан штраф и каков его размер, на портале судей не уточняется. РИА Новости отмечает, что это может быть штраф за превышение скорости.

Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет о трех превышениях скорости на общую сумму в 1500 рублей. Mash и РИА Новости отмечают, что за такие нарушения грозит новый штраф в двойном размере, административный арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

РИА Новости отмечает, что суд уже постановил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган для «устранения недостатков». После этого дело может снова поступить в суд.

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В последние годы несколько раз сообщалось о проблемах со здоровьем Бедроса Киркорова. В феврале 2023 года его госпитализировали, сообщалось, что у него было затруднено дыхание и упало давление.

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Филипп Киркоров