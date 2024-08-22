Отцу Филиппа Киркорова может грозить до 15 суток ареста

На отца Филиппа Киркорова, 92-летнего Бедроса Киркорова возбудили административное дело об уклонении от уплаты штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал мировых судей Москвы.

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С чем именно связан штраф и каков его размер, на портале судей не уточняется. РИА Новости отмечает, что это может быть штраф за превышение скорости.

Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет о трех превышениях скорости на общую сумму в 1500 рублей. Mash и РИА Новости отмечают, что за такие нарушения грозит новый штраф в двойном размере, административный арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

РИА Новости отмечает, что суд уже постановил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган для «устранения недостатков». После этого дело может снова поступить в суд.

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В последние годы несколько раз сообщалось о проблемах со здоровьем Бедроса Киркорова. В феврале 2023 года его госпитализировали, сообщалось, что у него было затруднено дыхание и упало давление.