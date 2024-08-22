Обматерившего Галкина блогера сделали «персоной нон грата»

МИД Латвии включил в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который обматерил шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в Юрмале, пишет Sputnik Ближнее зарубежье. Теперь блогеру запрещен въезд в страну.

Уточняется, что вопросом Винклера занималась лично министр иностранных дел Латвии Байба Браже. По словам блогера, своим выпадом он хотел объяснить Галкину, что в России его считают чужим.

11 августа СМИ сообщили, что блогер специально купил место в первом ряду на концерт шоумена, чтобы оскорбить его. Мужчина нецензурно высказался о юмористе, когда тот спустился к зрителям. Галкин добровольно передал ему микрофон, после чего участник мероприятия стал его оскорблять.

Обматеривший Галкина блогер Максим Винклер объяснил свой внезапный поступок

Зритель сказал, что умышленно пришел на концерт Галкина, чтобы в глаза ему сказать, кем, по его мнению, он является. Далее последовало бранное слово, на что юморист отреагировал спокойно. Сначала Галкин поблагодарил зрителя, сказав, что отданные за билет деньги пойдут на благополучие его семьи. Позднее мужчина хотел подарить шоумену красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством. Однако Галкин сказал, что не примет их, и бросил вслед зрителю антироссийский лозунг.