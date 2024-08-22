Бывший Бузовой Дава сделал предложение известной певице

В среду, 21 августа, певица Мари Краймбрери отметила свой 32-й день рождения. Несколько недель назад на ее безымянном пальце появилось кольцо с бриллиантом. Краймбрери и Дава встречаются около трех лет, и все это время не афишируют свои отношения.

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Starhit выяснил, что недавно блогер действительно сделал певице предложение руки и сердца. Краймбрери ответила согласием.

Впервые о романтических отношениях знаменитостей заговорили осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. Тогда блогер публично позвал Краймбрери на свидание. Уже через несколько месяцев парочку видели в Дубае, потом — в Турции и в Армении.

Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно она взволновала фанатов фото с таинственным незнакомцем, а 20 августа намекнула на беременность.

Ольга Бузова и блогер Дава встретились на шоу в Китае спустя три года после расставания. В последних сериях шоу «Сокровища императора» бывшие партнеры не могли сдержать эмоций и выясняли отношения.