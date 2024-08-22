Стало известно, когда Валерий Меладзе планирует выступить в РФ

Певец Валерий Меладзе собирается вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в окружении артиста, сейчас он прорабатывает возможность проведения юбилейного тура к своему 60-летию.

Меладзе исполнится 60 лет 23 июня 2025 года. По данным канала, он уже уточнил через свои связи, что фактического запрета на его концертную деятельность в России нет, несмотря на жалобы общественников. Иностранным агентом он не признан, несмотря на то, что этот вопрос якобы рассматривался в Минюсте, а значит проблем с продажей билетов у исполнителя не возникнет. Единственное, о чем предупредили певца — о возможной волне возмущения россиян из-за его фразы в поддержку Украины на корпоративе в начале 2023 года.

По данным канала, в прошлом месяце Меладзе был в России и заезжал к матери. Певец постоянно гастролирует вне РФ, а потому видеться с ней чаще нет возможности. Присматривает за пожилой женщиной семейная пара: они покупают ей продукты, лекарства и помогают по хозяйству.