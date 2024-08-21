Харламов сообщил о новой должности в Comedy Club

Шоумен Гарик Харламов в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравил себя с назначением на должность генерального продюсера юмористического шоу Comedy Club на ТНТ и пообещал изменить программу в новом сезоне. Артист пожелал себе справиться с поставленной задачей и выразил надежду, что «все будет хорошо». Он также спросил у зрителей, что бы они хотели изменить в шоу, нужно ли ему «поменять логотип и перекрасить стены».

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Уверен, вы слышали новости о моем назначении на новый год на пост генерального продюсера Comedy Club. Я себя с этим поздравляю! И желаю себе справиться с этой задачей. Не факт, что получится, но я полон уверенности, что все будет хорошо, — заявил Харламов в блоге.

О назначении Харламова на новую должность стало известно в конце июля. Тогда шоумен пообещал «полностью перезагрузить» проект. Сообщалось, что Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков передачи. По словам самого комика, новые обязанности станут «неким бонусом» к резидентству в проекте.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Харламов потерял на своем кафе 33 млн рублей. Также, по данным канала, ресторан артиста задолжал налоговой 345 тысяч рублей. Как пишет «Звездач», кафе ушло в большой минус по итогам прошлого года.

Кроме того, указывают авторы канала, ресторан быстрого питания Харламова получил три иска на общую сумму 334 тысячи рублей. В публикации отмечается, что у шоумена есть второе кафе, счета которого заблокировали из-за недостоверности данных и отсутствия декларации.