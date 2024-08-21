Живший в США блогер Сардаров пожалел о переезде

Российский блогер Амиран Сардаров, который некоторое время жил в Соединенных Штатах, очень жалеет об отъезде из России. Об этом он рассказал в подкасте для Mash Room.

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— Будь проклят тот день, когда я решил уехать в Америку, — сказал блогер.

По словам Сардарова, на родине у него было много полезных знакомств и возможностей для профессиональной самореализации, которых он тут же лишился после эмиграции в США. Блогер подчеркнул, что в свое время повел себя резко и безответственно в медиасфере, о чем жалеет до сих пор. Тема переезда в другую страну для него все еще остается сложной и болезненной.

В 2023 году внучка бывшего президента Узбекистана Марьям Тилляева официально расторгла брак с блогером Амираном Сардаровым. Развод девушка отметила шумной вечеринкой. Краткосрочный союз причинил Тилляевой много боли, а негатив от него продолжает преследовать ее и по сей день.

Сардаров объявил о разводе с Тилляевой в апреле. Пара была в браке ровно год. Свадьба Мариам и Амирана прошла в роскошном банкетном зале Лас-Вегаса в 2021 году. Их расписывал темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Невеста выбрала в качестве наряда белоснежное длинное платье, а жених появился на церемонии в шортах и белой рубашке.

После развода Тилляева обвинила бывшего супруга в домашнем насилии.