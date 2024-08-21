Латвия внесла в список нежелательных лиц оскорбившего Галкина* россиянина

Россиянин Максим Винклер отреагировал на решение Латвии внести его в список нежелательных лиц. Это произошло после того, как мужчина сказал юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) фразу «ты дебил» на концерте.

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Комментарий Винклера приводит издание «Абзац».

Мужчина заявил, что если бы знал о такой перспективе, то не стеснялся бы в высказываниях. Винклер заявил, что вместо этого «поступил как приличный русский человек».

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«Если бы я знал заранее, что меня внесут в список в этот, то выплеснул на Галкина* всё, что я о нём думаю и не думаю. Вот это я теперь сожалею, что я не устроил бардак», - сообщил он.

При этом россиянин пока не знает о внесении в список. Он говорит, что решение властей не расстроило – к Латвии мужчина не имеет отношения.

«Обидно, досадно, но ладно», – заключил Винклер.

Ранее мы писали, что Галкин* спустился в зал на концерте с целью поговорить со зрителями. Однако Винклер обматерил юмориста. Артист эстрады на это поблагодарил зрителя и заявил, что деньги за билет пойдут семье. Он пожелал гостю счастья.

*признан иноагентом на территории РФ