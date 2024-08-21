Лиса из BLACKPINK, Холзи и другие артисты выступят на MTV Video Music Awards

Бенсон Бун, Холзи, Ленни Кравиц и Лиса из BLACKPINK добавлены в список артистов, которые выступят на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024. Награждение пройдет 11 сентября.

Для Бенсона Буна это будет первое выступление на VMA. Для Лисы это тоже станет сольным дебютом на премии, ведь до этого она выступала на шоу в 2022 году с BLACKPINK с песней Pink Venom (2022).

Холзи, которая исполнит новую песню из своего грядущего альбома, в последний раз была на сцене VMA в 2016 году, а Ленни Кравиц — в 1998 году, пишет Billboard.

В этом году Лиса получила четыре номинации, Бенсон Бун — три, Кравиц — одну.

В прошлую пятницу Лиса и Rosalía выпустили песню New Woman и клип на нее.