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Лиса из BLACKPINK, Холзи и другие артисты выступят на MTV Video Music Awards

Бенсон Бун, Холзи, Ленни Кравиц и Лиса из BLACKPINK добавлены в список артистов, которые выступят на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024. Награждение пройдет 11 сентября.

Лиса из BLACKPINK, Холзи и другие артисты выступят на MTV Video Music Awards
© Go.zvuk.com

Для Бенсона Буна это будет первое выступление на VMA. Для Лисы это тоже станет сольным дебютом на премии, ведь до этого она выступала на шоу в 2022 году с BLACKPINK с песней Pink Venom (2022).

Холзи, которая исполнит новую песню из своего грядущего альбома, в последний раз была на сцене VMA в 2016 году, а Ленни Кравиц — в 1998 году, пишет Billboard.

В этом году Лиса получила четыре номинации, Бенсон Бун — три, Кравиц — одну.

В прошлую пятницу Лиса и Rosalía выпустили песню New Woman и клип на нее.

Шоу-бизнес
Ленни Кравиц