Апина мечтала выйти замуж за Боярского

«Думала, что у нас будет два сына»: Алена Апина мечтала выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алена Апина призналась, что мечтала выйти замуж за Михаила Боярского или Жерара Депардье. Она хотела родить двух сыновей, но жизнь распорядилась иначе. Звезда порассуждала о личном в соцсетях.
23 августа артистке исполняется 60 лет. Перед днем рождения она решила открыться публике и опубликовала истории из своего детства и юности. Также она затронула тему отношений. Оказалось, что Алена всегда мечтала о семье и даже выбрала женихов.
«Я мечтала работать концертмейстером в оперном театре. Мечтала, что выйду замуж за Михаила Боярского или за Жерара Депардье. Думала, что у нас будет два сына. Одного назовем Коля. Почему Коля — сие мне не ведомо. И самое главное. Жить я буду в самом красивом городе на земле. В Ленинграде», – написала Апина.
Но жизнь певицы сложилась иначе. Она переехала из Саратова в Москву, а также родила дочь и развелась. Сейчас ее наследнице Ксении 22 года. Сыновей у артистки нет.
«И вот сижу я сегодня такая и думаю: что у них там в небесной канцелярии за бардак! Мои запросы же были такие четкие и понятные», – пожаловалась звезда.
Алена уточнила, что, возможно, где-то жила девочка, мечтающая выходить на сцену, жить в Москве и родить девочку.
«А вот где-то в Петербурге живет женщина с мужем, похожим одновременно и на Боярского, и на Депардье, ходит на работу, в Мариинку, например, а сын Николай звонит каждый вечер и расспрашивает про здоровье. Не знакомы с ней? Передавайте ей от меня привет», – добавила певица.
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