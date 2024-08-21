Чонгук из BTS выпустил трейлер своего документального фильма

Вышел тизер предстоящего документального фильма JUNG KOOK: I AM STILL о самом младшем участнике K-pop-группы BTS, Чонгуке. Картина выйдет в кинотеатрах 18 сентября.

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Поклонники смогут увидеть эксклюзивные интервью с Чонгуком, в которых он расскажет о своих чувствах по поводу сольного продвижения, и заглянуть за кулисы концертных выступлений артиста за последние восемь месяцев.

Несмотря на то, что все участники BTS, кроме Джина, проходят обязательную военную службу, они не лишают своих фанатов контента с ними. Так Чонгук и Чимин появились в новом тревел-шоу от Disney+ «Are You Sure?!»