Купивший замок Пугачевой Барецкий заявил о ее разводе

Шоумен Стас Барецкий давненько поговаривает о том, что в семье Аллы Борисовны не все в порядке. И дело вовсе не во взрослеющих детях, а в личных отношениях певицы с мужем Максимом Галкиным*.

По его словам, в браке настолько все плохо, что женщина уже отчаялась что-либо сохранить и решила окунуться с головой в новые отношения со Стасом. Он ее понимает, не осуждает и готов всегда ждать в РФ. Кажется, именно этого артистке и не хватает.

«Она должна вернуться, и мы вместе с ней будем жить. Я думаю, что Россия ее простит. Я давно высказывался, что у них не все хорошо. Конечно, я свечку не держал, но кое-что знаю», — сообщил он в рамках разговора с коллегами «NEWS.ru».

Однако, пока Алла Борисовна с чемоданами на перроне не стоит. Что-то ее удерживает от кардинального изменения в своей жизни и возвращения домой. Хотя, казалось бы, Барецкий даже замок для нее выкупил… О чем еще может мечтать артистка?

«Она слишком сильно влюблена в Галкина и никогда она его не променяет», — пишет одна из поклонниц звездного семейства.

*признан иностранным агентом на территории России