Маша Распутина обратилась к Макаревичу*

Известная российская певица Маша Распутина в интервью газете «Аргументы и факты» прокомментировала поведение российских артистов, покинувших страну в 2022-2023 годах.

По данным газеты, многие релоканты после отъезда позволяют себе резкие высказывания о России и россиянах. Так, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ), отзывался о бывших соотечественниках как о «злобных хорьках», полагал, что у русских «плохие гены».

«А когда он пел здесь для советского народа, что же он тогда не думал, что все хорьки? Самый многочисленный народ СССР и России — это русский народ, никто оспаривать этого не будет. Что ж ты тогда концерты давал здесь, если мы все «хорьки» и у нас «плохие гены»?», — задала риторические вопросы Распутина.

Артистка поинтересовалась также тем, что было бы в случае, если в начале 1980-х годов Макаревич обратился бы к зрителям и заявил: «Ну что, хорьки, я вам сейчас

«Крутой поворот» спою».

Певица констатировала, что вот так проявились и многие другие уехавшие звезды: легли под Запад и делают однотипные, как под кальку, заявления.

* Признан иноагентом в РФ.