Комик Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами более 30 млн рублей и остался должен налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Уже несколько лет юморист руководит рестораном быстрого питания, который работает под юрлицом «Хот Дог Бульдог». По данным последней бухгалтерской отчетности, при выручке в 178 млн рублей прибыль ушла в минус на 33 млн. Кроме того, кафе получило три иска на общую сумму в 334 тысячи рублей и задолжало Федеральной налоговой службе (ФНС) 345 тысяч рублей.

У другого ресторана Харламова «Здрасьте, приехали» дела обстоят не лучше. По информации канала, его счета заблокированы налоговой из-за недостоверности данных и неподанной декларации.

Напомним, что в конце июля Харламов был назначен креативным продюсером Comedy Club на телеканале ТНТ. В новой должности он будет отвечать за творческую подготовку выпусков шоу, в том числе контролировать номера и определять повестку.