Прохор Шаляпин заявил о желании завести ребенка от Волочковой

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин заявил, что мечтает о ребенке от российской балерины Анастасии Волочковой. Его слова приводит Пятый канал.

Исполнитель рассказал, что был бы счастлив, если бы артистка родила ему наследника.

«По причине того, что у Насти, конечно же, есть имя, у нее бесспорный талант, признанный всем миром, прекрасная генетика. И к тому же, не буду лукавить, у Насти столько недвижимости, и она уже заработала гораздо больше, чем я», — поделился он.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула, что ждет ребенка.