98-летний Зацепин рассказал про отношения с молодой Музой

Весной этого года советский и российский композитор и актер Александр Зацепин отмечал день своего рождения. 10 марта народному артисту Российской Федерации исполнилось 98 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, маэстро по-прежнему активен и бодр. Накануне он немного рассказал о своей жизни.

Александр признался, что во многом ему помогает новая избранница — 38-летняя Муза Ли. Секрет долголетия Зацепина прост: рациональное питание и постоянное движение. Артист также ежедневно делает зарядку и умеренно сидит за компьютером. Справиться с техникой Александру как раз и помогает недавно появившиеся в его жизни избранница. Женщина по происхождению кореянка, но родилась в Ташкенте.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — рассказал Александр Зацепин в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда».

Представители прессы отметили, что Муза Ли живет в доме композитора на правах его гражданской супруги. Об этом рассказали близкие друзья народного артиста. Зацепин признавался приятелям, что с появлением женщины его жизнь перестала быть одинокой.