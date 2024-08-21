Составлен список артистов, которые отказались помогать Курской области

Некоторые российские артисты игнорируют трагедию, произошедшей в Курской области из-за атаки Вооруженных сил Украины, и отказываются помогать жителям приграничья. О ком идет речь?

Кто из знаменитостей помогает Курской области

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) 10 августа перевел один миллион рублей пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области.

«Только что я перевел один миллион рублей Российскому Красному Кресту, играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона», — рассказывал он.

Заслуженный артист России Дима Билан тоже пожертвовал в фонд Красного Креста крупную сумму. Также он направил помощь для пунктов временного размещения.

Народный артист России Григорий Лепс вместе со своей командой принял решение перечислить деньги от концерта в Ростове-на-Дону в фонды для помощи Курской и Белгородской областям. Он подчеркнул, что финансовые средства направит в Российский Красный крест и другие официальные государственные фонды.

Журналист Ксения Собчак напомнила о своем проекте по расселению жителей приграничных территорий. Она пояснила, что не ограничивается помощью только жителям Белгородской и Брянской областей.

«Мы будем помогать всем жителям приграничья, пострадавшим в ходе боевых действий. Наш проект полностью зависит от сбора, поэтому сейчас срочные заявки мы принимаем от тех, кто уже пострадал (получил ранения, разрушено жилье). В приоритете — семьи из уязвимых категорий (многодетные, мамы-одиночки, родители с дошколятами). Если сбор будет идти активно, мы перейдем к расселению и тех, кто просто не хочет оставаться в приграничной зоне, и семей без детей», — написала телеведущая в Telegram-канале.

Блогер Ида Галич заявила, что связалась с директором группы помощи бездомным и нуждающимся из Курска. Она рассказала, что курянам нужны продукты, одноразовая посуда, средства гигиены, подгузники, постельное белье и бытовая химия. Также телеведущая указала контактные данные курьеров и волонтеров.

Певица Лолита Милявская сообщила, что благодаря посту Галич узнала, как помогать курянам. Она призвала никого не оставаться в стороне.

«Наткнулась на пост Иды Галич, честно говоря, я уже несколько дней сама искала, как я могу поучаствовать в судьбе людей из Курской области, хотя бы теплым одеялом, покрывалом, подгузником. Я просто возьму и перепечатаю, что написано у Иды. Есть все проверенные девушки, которые этим занимаются, деньги не пропадут, хотите — вещи, не хотите — можете деньги, можете заказать, можно с курьером передать. Я разобралась быстро», — отметила исполнительница.

Также инициативу Галич поддержала актриса Яна Поплавская. Она объявила сбор на помощь бойцам, защищающим Курскую область.

Народный артист России Дмитрий Певцов в свою очередь поддержал сбор «Защитникам Курской области», организованный Народным фронтом.

Кто из знаменитостей отказывается помогать Курской области

Народная артистка СССР Алла Пугачева не высказывается по поводу ситуации в Курской области. Поклонники в комментариях просят Примадонну прокомментировать события и оказать помощь курянам, но она игнорирует сообщения.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певица молчит, поскольку ей безразлично все, кроме нее самой.

«Ей все безразлично, кроме нее самой. Ее никто не интересует. Она, как жила, так и живет. Она в принципе живет для себя», — заявил он MK.RU.

Молча отказывается помогать и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Аналогично себя ведет актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов).

Помимо этого, помощь Курской области не оказывают певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), основатель «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), основатель и лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актрисы Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), основатель Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие.