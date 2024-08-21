Сын Наташи Королевой и Тарзана женился на стриптизерше

Единственный сын певицы Наташи Королевой и Тарзана Архип женился на танцовщице на пилоне. Исполнительница на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала ролик, в котором рассказала о радостном событии в семье. Избранницей молодого человека стала Мелисса Фокс, которая с 18 лет занимается стриптизом.

© страница Мелиссы Валынкиной во «ВКонтакте»

Родители сначала поздравили друг друга с годовщиной, после чего пара отошла в сторону, и появился их сын с невестой! Архип, как и Королева с Тарзаном 21 год назад, решил расписаться 21 августа.

21 года назад, Серега, мы с тобой в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге мы с тобой психанули. Я считаю, что дата хорошая, передаем ее молодым, — сказала Королева.

Ранее Наташа Королева призналась, что забеременела от Тарзана после секса на первом свидании. По словам знаменитости, она сразу «заказала» сына. Тарзан опешил, но решил не сбивать волну и исполнил все «четко», поделилась артистка. Известно, что пара официально зарегистрировала брак лишь после рождения первенца. Тарзан сделал предложение певице в день ее рождения. Через три месяца они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

В мае Королева выступила в Кремле в День Победы с песней «Только ты не умирай», которую написал композитор Игорь Николаев, однако номер артистки вырезали из эфира. Певица появилась на сцене с георгиевской лентой, из-за чего ее начали травить в соцсетях украинцы. Telegram-канал SHOT писал, что негативные высказывания украинцев довели артистку до нервного срыва.