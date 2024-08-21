Барецкий предрек возвращение Пугачевой в Россию без Галкина*

Шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Алла Пугачева планирует приехать в Россию без мужа, комика Максима Галкина* и развестись с супругом. Об этом Барецкий рассказал порталу Passion.ru.

Барецкий утверждает, что эту информацию он получил от самой Пугачевой. Он заявил, что приехал к замку певицы в деревне Грязь, чтобы ее встретить. Барецкий добавил, что Пугачева «боялась, что муж может ей навредить», поэтому якобы приедет одна.

Барецкий превратит замок Пугачевой в Диснейленд

Пугачева уехала в Израиль после признания Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.