Известный стендап-комик Слава Комиссаренко высказался о жизни в Турции. Об этом он заявил в видео на своем YouTube-канале.

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В Стамбуле Комиссаренко прожил год. Юморист заявил, что Турция является страной контрастов. Он уточнил, что там можно обнаружить не только роскошные особняки, но и трущобы.

Помимо этого, комик признался, что в Турции часто нарушают закон. Знаменитость вспомнил, как ему не удалось положить деньги на счет в банке, поскольку здание финансового учреждения «снесли бульдозером».

«Жить в Стамбуле очень тяжело. Очень тяжело, особенно с таким лицом, на котором написано: «обмани-ка меня хорошенечко», — поиронизировал Комиссаренко.

Ранее Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях президента Белоруссии Александра Лукашенко. Юморист на своих концертах регулярно шутил про главу своей страны и стал создателем мема «Чык-Чырык».

Артисту, который находится сейчас за границей, может грозить в Белоруссии до 6 лет тюремного заключения.