Певицу Бьянку ограбили

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в беседе с Super, что в ее дом пробрались воры.

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По словам Бьянки, преступники пролезли через окно, где ходят коты. У артистки украли драгоценности — сережки Cartier и браслет Tiffany. Она предположила, что воры знали, кто живет на участке, поэтому пробрались именно туда.

«У меня по дому летал попугай мой Боб, воры, видимо, его испугались и убежали», — рассказала певица.

Бьянка призналась, что не планирует обращаться в полицию. Она считает это бесполезным.

10 июля Бьянка рассказала, что судится из-за авторских прав на свои композиции. Знаменитость обратилась к артистам, которые воруют ее припевы, и в нецензурной форме попросила их так не делать. Она призвала писать песни самостоятельно и не заимствовать чужой контент.

Бьянка началась свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

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