Семенович рассказала о своей терапии

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проходит терапию с гештальт-психологом.

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Семенович рассказала, что уже много лет изучает психологию, читает книги по данной тематике и обращается к специалисту. Артистке понравилось направление гештальта.

«Мне безумно нравится, когда ты четко ставишь цели. Когда ты своему подсознанию показываешь, как до этой цели дойти, что это не страшно. Потому что часто наше подсознание нам не дается добиться цели, потому что это страшно. Потому что это по-новому. А новизна пугает любого человека, так работает наша психика», — рассказала артистка.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи».

6 августа Анна Семенович призналась, что никогда не станет домохозяйкой из-за своих амбиций. Она хочет самореализовываться в карьере и в жизни.