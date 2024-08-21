Обманутая Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры

Певица Лариса Долина, которую ранее обманули мошенники, инициировала судебный процесс против покупательницы ее элитной квартиры. Она подала соответствующий иск в минувший понедельник, свидетельствуют данные судебной картотеки.

По данным Shot, новой собственницей пятикомнатной квартиры Долиной является москвичка Полина Лурье. Уточняется, что она находится в разводе, у нее есть ребенок. Как отмечается, Лурье работала в московской инженерно-консалтинговой компании.

68-летняя артистка потребовала признать сделку о продаже ее квартиры недействительной. Как пишет РЕН ТВ, В случае удовлетворения судом требований Долиной жилье она получит назад. При этом артистке будет необходимо возместить женщине сумму в размере 112 млн рублей.

Отдавшая 200 млн мошенникам Долина рассказала о своем состоянии

Если суд установит, что покупательница квартиры Долиной была осведомлена о мошеннических действиях третьих лиц в отношении певицы, то она не получит ни денег, ни квартиры.

Напомним, что ранее к квартире Долиной в Москве пришли неизвестные, которые заявили, что являются ее новыми владельцами. Тогда же выяснилось, что певица стала жертвой мошенников. СМИ писали, что в апреле СМИ ей стали звонить «сотрудники спецслужб». Они уговорили ее продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. По версии следователей, Долина отдала часть денег женщине, которая выступила в качестве курьера. Она забирала у потерпевшей часть денежных средств и позже переводила их мошенникам.