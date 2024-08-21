Барановская опубликовала редкое фото со всеми детьми от Аршавина

Телеведущая давно прознала, что контент с детьми, особенно если оба их родителя звезды, собирает массу лайков. Потому-то Юлия Барановская периодически постила фотографии со своими наследниками от Андрея Аршавина — чаще всего с 11-летним Арсением, младшим сыном. А вот общими фото со всеми детьми телезвезда радует поклонников крайне редко, и зря. Последнее семейное фото вызвало у пользователей массу эмоций.

«Вместе», — подписала Юлия кадр с наследниками.

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В комментариях тут же принялись выяснять, кто из детей похож на нее, а кто на отца. Сошлись на том, что старший сын Артем — копия футболиста. С этим не поспоришь. А вот насчет сходства 16-летней Яны и ее мамы еще можно подискутировать.

Ранее поклонники набросились на Юлию Барановскую из-за ее видео из отпуска и обвинили в том, что она плохая мать. Позже, правда, звезда пояснила, почему повела себя халатно.