Тейлор Свифт прокомментировала отмену концертов в Вене из-за угрозы теракта

Певица Тейлор Свифт заявила, что отмена концертов в Вене из-за угрозы терактов вызвала у нее чувство вины и страха, а длительное молчание она объяснила соображениями безопасности.

"Отмена наших выступлений в Вене [8-10 августа] была опустошительной. Причина, по которой это случилось, наполнила меня чувством страха и невероятной вины, потому что так много людей планировали посетить эти шоу. Но я также благодарна властям [Австрии], потому что благодаря им мы оплакивали концерты, а не жизни", - написала Свифт в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она также отметила, что ей "согрели душу любовь и единение", которые продемонстрировали ее фанаты после случившегося. После отмены концертов в Вене десятки фанатов Свифт собирались в публичных местах для исполнения и прослушивания ее песен, соответствующие видео распространялись в соцсетях.

Также Свифт объяснила, почему не комментировала произошедшее так долго. Вена была предпоследней остановкой в европейском части мирового турне певицы, заканчивалось оно в Лондоне. Ввиду событий в столице Австрии исполнительница со своей командой решили, что должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность фанатов на концертах в Лондоне.

"В таких случаях молчание показывает сдержанность в ожидании подходящего времени, чтобы высказаться. Моим приоритетом было безопасное завершение нашего европейского турне, и с большим облегчением я могу сказать, что мы сделали это", - добавила певица.

Свифт должна была дать три концерта подряд в Вене 8-10 августа, но организаторы отменили их после того, как полиция сообщила о задержании 19-летнего молодого человека, который планировал осуществить теракт перед концертной площадкой. Позже стало известно о задержании его сообщников, среди которых был сотрудник стадиона "Эрнст Хаппель", где должна была выступить исполнительница.