СМИ выяснили, как пятеро детей Лопес и Аффлека отреагировали на развод родителей

Пятеро детей актрисы и певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека ожидали их развода. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдера.

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«Его дети воспринимают это нормально, как и ее. Все готовы двигаться дальше», — поделился информатор.

У Лопес есть 16-летние близнецы Макс и Эмма от бывшего супруга Марка Энтони, а у Аффлека — 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэл от экс-жены Дженнифер Гарнер.

После того, как Лопес и Аффлек возобновили свой роман в 2021 году, пятеро их детей дружили и регулярно проводили время вместе в парках развлечений, торговых центрах и на каникулах.

Друзья певицы признавались, что ее расставание с Аффлеком отразится на их детях. Инсайдер рассказывал, что звезды «собирались объединить семьи».

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты начали встречаться в 2002 году, но их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, после чего пара объявила о разрыве. В 2021 году стало известно о том, что знаменитости возобновили отношения, а спустя год они поженились.

Возлюбленные сыграли две свадьбы — в июле, и в мае 2022 года.

В мае 2024 года в Сети появились слухи о серьезных проблемах в отношениях между звездами. Недавно выяснилось, что супруги завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес подала в суд документы на развод в годовщину свадьбы с Аффлеком.