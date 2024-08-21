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Shaman рассказал, из-за чего выпил стопку водки

32-летний певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что выпил стопку водки после того, как президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России. Об этом сообщает aif.ru.

Shaman рассказал, из-за чего выпил стопку водки
© РИА Новости

Дронов не рекомендует кому-либо пить с горя. Сам певец в тяжелые жизненные моменты предпочитает чай, а если тянет ко сну — то кофе. Алкоголь допустим лишь в тогда, когда у человека хорошее настроение. Артист напомнил, что недавно Путин присвоил ему звание заслуженного артиста.

«Уже практически закончился концерт, я зашел за кулисы перед песней на бис, и мне администратор Антон показывает в телефоне эту новость. У меня эмоций было столько — не передать! Я от концерта ещё не отошел, а тут! И я и во всеуслышание это объявляю. Ну, и вечером мы отметили это событие. Выпивая водочку, разбивая рюмку», — рассказал Дронов.

Артист добавил, что ему «ничто человеческое не чуждо», а Shaman он лишь на сцене. В жизни он Ярослав Дронов, простой парень из Тульской области с «душой нараспашку».

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