Shaman рассказал, из-за чего выпил стопку водки

32-летний певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что выпил стопку водки после того, как президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России. Об этом сообщает aif.ru.

Дронов не рекомендует кому-либо пить с горя. Сам певец в тяжелые жизненные моменты предпочитает чай, а если тянет ко сну — то кофе. Алкоголь допустим лишь в тогда, когда у человека хорошее настроение. Артист напомнил, что недавно Путин присвоил ему звание заслуженного артиста.

«Уже практически закончился концерт, я зашел за кулисы перед песней на бис, и мне администратор Антон показывает в телефоне эту новость. У меня эмоций было столько — не передать! Я от концерта ещё не отошел, а тут! И я и во всеуслышание это объявляю. Ну, и вечером мы отметили это событие. Выпивая водочку, разбивая рюмку», — рассказал Дронов.

Артист добавил, что ему «ничто человеческое не чуждо», а Shaman он лишь на сцене. В жизни он Ярослав Дронов, простой парень из Тульской области с «душой нараспашку».