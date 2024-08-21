Певица Нюша показала интерьер гостиной с десятками букетов цветов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя певица показала редкие фото интерьера квартиры, в которой она живет в Москве после развода. На опубликованных кадрах видно, что гостиная выполнена в кремовых оттенках. В центре комнаты стоит диван, а по периметру установленные деревянные книжные шкафы. На полу в вазах и ведрах она расставила десятки букетов от близких и коллег, подаренных ей по случаю дня рождения.

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Накануне стало известно, что дети Нюши останутся жить в Дубае после развода певицы с предпринимателем Игорем Сивовым. По словам представителя бизнесмена, у бывших супругов нет никаких разногласий по поводу бракоразводного процесса. Они изначально урегулировали все вопросы, в том числе касающиеся имущества и воспитания их общих детей: 5-летней Серафимы-Симбы и 2-летнего Саффрона.

Весной 2024 года стало известно о расставании Нюши с Игорем Сивовым. Ради возобновления карьеры, признавалась звезда, она оставила детей на попечении отца.