Бородина высказалась о расставании с возлюбленным

Ксения Бородина попросила не писать ей про расставание с возлюбленным Николаем Сердюковым. Телеведущая отреагировала на слухи о ссоре в соцсети.

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После того, как Бородина рассекретила отношения с Сердюковым, в ее блоге ежедневно появлялись публикации с ним. Недавно Ксения спровоцировала слухи о расставании с Николаем, исчезнув из соцсетей. Выйдя на связь с подписчиками, телеведущая попросила не писать ей подобные сообщения.