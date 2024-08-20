Названы имена наставников шоу «Голос.Дети»

Наставниками 11 сезона «Голос.Дети» станут «ветеран» проекта Дима Билан, певица и телеведущая Юлианна Караулова, исполнитель и автор песен JONY, а соведущей Яны Чуриковой станет певица и актриса Валя Карнавал, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Первого канала. За всю историю вокального суперпроекта («Голос», «Голос.Дети», «Голос. 60+» и «Голос.Уже не дети») в роли наставников побывали 32 музыканта, Караулова и JONY стали 33-м и 34-м.

Съемки 11 сезона начинаются в Москве. Участие в «слепых прослушиваниях» примут дети из Владивостока, Грозного, Дубай (ОАЭ), Новосибирска, Перт (Австралия), Челябинска и других городов.

Ранее стало известно, что певец Дима Билан готов выступить на частном мероприятии за 3 млн рублей. По словам продюсера и шоумена Сергея Дворцова, заслуженного артиста России часто приглашают на корпоративы, вечеринки и фестивали.

До этого Билан рассказал, что приютил бездомного котенка, которого ранее нашел на улице и спас от голода. Исполнитель в блоге опубликовал видео, на котором его взрослый кот Шахтер играет с новым питомцем. Предыдущего кота Билан забрал из приюта для животных во время посещения ДНР.